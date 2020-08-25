Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM В Камчатском крае за минувшие сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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За весь период наблюдений на Камчатке лабораторно коронавирус подтвердился у 3 779 человек. Полностью излечились 3 122 пациента. Продолжают проходить лечение в стационарах 111 человек, за сутки выписали двоих. 41 пациент болеет пневмонией.

В крае с момента начала пандемии провели 111 630 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за весь период пандемии провели более 217 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.