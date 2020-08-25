Улан-Удэ, , 06:53 — REGNUM В Бурятию доставили первые 230 тыс. доз вакцины от гриппа и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, прививочная кампания в связи с этим началась.

Вакцинация по планам должна охватить все группы риска, начиная от шестимесячных детей, заканчивая пожилыми жителями и людьми с хроническими заболеваниями. Прививки также сделают работникам системы здравоохранения и образования, а также транспорта и сферы обслуживания.

«В 2020 году будет увеличен охват населения прививками. Если в прошлом году он составил 54%, то в этом году медикам предстоит вакцинировать 60% населения республики», — отметили в правительстве.

Ранее врачи в республике высказывали опасения по поводу сочетания коронавируса и гриппа. Так, эпидемиологи прогнозируют, что эпидемический сезон в этом году начнётся из-за распространения SARS-CoV-2. Как сообщается, уже сегодня медики отмечают превышение эпидпорога по острым респираторным заболеваниям.

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