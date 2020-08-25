Бердск, Новосибирская область, , 06:53 — REGNUM Обучение в школе №8 города Бердска с 1 сентября для всех школьников будет проходить по принципу ступенчатого расписания. Об этом рассказала директор учреждения Наталья Краморова.

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Она уточнила, что 15 классов будут обучаться в первую смену, а три класса — во вторую. С 5-х по 11-е классы обучение пройдет по смешанной системе с очными и двумя дистанционными учебными днями. Удаленно будет закрепляться только пройденный материал.

За каждым классом будет закреплен кабинет, а расписание составлено так, чтобы классы не пересекались.

Отметим, что готовность школы к новому учебному году уже проверил глава Бердска Евгений Шестернин. Директор образовательного учреждения рассказала ему о существующих проблемах. На месте глава города дал поручения по их устранению.

Так, директору комбината бытовых услуг Олегу Новичонку поручено решить проблему утепления уличных труб, а директору управления капитального строительства Антону Антонову — направить специалистов для рассмотрения вопроса комплексного ремонта здания из-за неоднократного провала грунта.