Чита, , 06:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 25 августа, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4470 человек (24 за последние сутки).

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Из них 4093 пациента (22 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 24 августа, количество летальных случаев выросло до 54. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у скончавшейся 81-летней женщины, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии.

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