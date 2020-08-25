Кызыл, , 06:33 — REGNUM Министерство образований Тувы рекомендовало школам провести День знаний 31 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, чиновники ведомства при этом руководствовались требованиями Роспотребнадзора и главного санитарного врача региона Анны Поповой.

В этот день для учеников 2−9 классов проведут тематические уроки, посвящённые 75-летию Победы. При этом торжественные линейки пройдут по традиции первого сентября для учащихся 1 и 10−11 классов. Старшеклассники будут без родителей.

«Рекомендовать присутствие только одного родителя для учащихся 1-х классов. Причем, всего участников мероприятия должно быть не более 200 человек», — отметили в правительстве.

Праздничные мероприятия руководители школ могут организовать строго по классам и на открытом воздухе. Мероприятия между различными классами или школами запрещено.