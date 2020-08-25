Ла-Пас, , 06:31 — REGNUM Жалоба на бывшего президента Боливии Эво Моралеса подана временными властями республики в суд в связи с подозрениями в растлении малолетних. Об этом заявил заместитель боливийского министра юстиции Гидо Мельгар на брифинге.

Его ведомство располагает информацией о том, что Моралес якобы состоял в интимных отношениях с несовершеннолетней девушкой по имени Ноеми, которая забеременела, когда ей было 15 лет.

При этом сама Ноеми, которой сейчас 19 лет утверждает, что эта информация недостоверна и до мая этого года они с Моралесом только дружили.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля антикоррупционная комиссия прокуратуры Боливии потребовала арестовать Эво Моралеса по обвинению терроризме.

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