Абакан, , 06:29 — REGNUM По состоянию на 25 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3308 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 19 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

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Выздоровели 23 человека. За весь период количество выздоровевших достигло 3017.

Получают лечение в настоящее время 254 человека, в том числе трое — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за всё время скончались 37 пациентов с коронавирусом.

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