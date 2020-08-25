Петропавловск-Камчатский, , 06:19 — REGNUM В здании Камчатского правительства не будет винного кабинета, как это планировалось ранее. Смета на реконструкцию столовой для чиновников будет пересмотрена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Врио губернатора края Владимир Солодов назвал запланированный в столовой винный кабинет «полнейшим безобразием».

«Я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен», — заявил Солодов.

Сэкономленные средства будут направлены на празднование юбилея Петропавловска-Камчатского. 280 лет со дня образования краевой столицы исполняется 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в коридоре правительства Камчатки разместили выставку портретов, написанных маслом, всех губернаторов края с момента создания региона. Портретная галерея появилась в первые годы правления последнего губернатора Владимира Илюхина, который досрочно ушёл в отставку в 2020 году.