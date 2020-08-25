Загреб, , 06:14 — REGNUM Возможность уменьшения продолжительности занятий в школах, а также введения обязательного ношения защитных масок среди учащихся старших классов рассматривают власти Хорватии из-за опасности распространения нового коронавируса, сообщила глава рабочей группы по разработке соответствующих мер Анна Павич Шиметин в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

При этом масками будут пользоваться и все преподаватели. Период нахождения школьников на занятиях планируется ограничить до двух или трех часов, а перерывы между уроками развести так, чтобы ученики из разных классов не встречались на переменах.

Также рассматривается возможность введения двух смен и обеспечения дополнительных помещений для соблюдения учащимися социальной дистанции от 1,5 метра.

В случае принятия указанных предложений очное обучение в школах Хорватии может начаться уже с 7 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, последние несколько дней в Хорватии фиксируется рекордный рост уровня новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хорватии отмечается резкий рост числа выявленных заражений коронавирусом