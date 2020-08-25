Бисау, , 06:03 — REGNUM В Гвинее-Бисау продлили режим карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. С соответствующим заявлением выступил президент страны Умаро Сиссоко Ембало в ходе обращения к нации.

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«Решение продлить режим чрезвычайной ситуации было принято после консультаций с высокопоставленным руководителем, отвечающим за борьбу с COVID-19», — заявил он.

Таким образом карантин в Гвинее-Бисау продлевается еще на 15 дней и будет действовать до 8 сентября. Президент страны отметил, что удовлетворен ходом борьбы с пандемией, однако все же решил продлить карантинные меры ради безопасности граждан.