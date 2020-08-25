Екатеринбург, , 05:56 — REGNUM В школе №2 города Первоуральска Свердловской области перед началом нового учебного года пройдут генеральные уборки. Они состоятся в период с 24 по 28 августа.

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Промыть предстоит все помещения. При этом должны использоваться дезинфицирующие средства. Затем ежедневно будет проводиться влажная уборка, а каждую неделю — генеральная.

Для каждого класса определено своё время прихода в школу. Всего откроют три входа. Детям и сотрудникам измерят температуру и посмотрят, есть ли признаки ОРВИ. В случае чего, изолируют и сообщат родителям или вызовут скорую помощь.

Кроме того, за каждым классом закреплён свой кабинет. Общих перемен не будут. Отдыхать между уроками смогут максимум три класса одновременно. Также расписан и график приёма пищи. Одновременно питаться смогут не более трёх классов или не более 85 учащихся.