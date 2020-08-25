Улан-Удэ, , 05:55 — REGNUM Образовательные учреждения Бурятии с 1 сентября начнут работу в очном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

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«С 1 сентября 2020 года обучающимся разрешено в порядке, определяемом администрацией, посещение организаций общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования», — отметили в правительстве.

При этом учреждения должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, спортивные объекты смогут работать максимум при загрузке в 25% от пропускной способности. Разрешено также возобновить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры.

Добавим, что в республике сохраняется обязательный масочный режим. Накануне республиканские власти, как сообщало ИА REGNUM, объявили о продлении ограничений для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

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