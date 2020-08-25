Лима, , 05:50 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу достигло 600 438, включая новые факты инфицирования — 1724. Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

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Отмечается что в статистику были также добавлены 4388 ранее неучтенных случаев.

За сутки в стране от COVID-19 умерло 150 пациентов. Всего в Перу зафиксировано 27 813 летальных исходов при этом заболевании.

С начала пандемии в республике было исследовано 3 006 993 пробы анализов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа 13 человек погибли из-за давки в запрещенном ночном клубе в Перу во время «коронавирусного» рейда полицейских.

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