Сеул, , 05:46 — REGNUM Большинство школ южнокорейского Сеула и прилегающих к нему районов закрыли из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что учащиеся большинства учебных заведений Сеула будут учиться дистанционно до 11 сентября. При этом только за прошедшие две недели в Сеуле выявили коронавирусную инфекцию у 150 учащихся и 43 преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние 12 дней в республике подтвердили 3175 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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