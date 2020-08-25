Горно-Алтайск, , 05:43 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество зарегистрированных случаев к настоящему времени достигло 2042.

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«Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Майминского района; у жителей Турочакского, Усть-Канского и Чемальского районов», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выписано из больниц с выздоровлением 20 пациентов. За всё время эпидемии выздоровели 1742 человека. Под медицинским наблюдением остаются около пятисот жителей.

Напомним, ранее в республике зарегистрировали десять летальных случаев у пациентов с коронавирусом, из которых восемь скончались от COVID-19, двое — по иным причинам.

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