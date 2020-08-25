Улан-Удэ, , 05:36 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 5001, 2825 из которых зарегистрированы в столице Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 47 новых носителей.

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«15 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

Выписано из больниц с выздоровлением за сутки 38 пациентов, всего к настоящему времени выздоровели 4253 человека. В стационарах остаются 370 больных, трое тяжёлых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Скончались в республике за всё время эпидемии 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне региональные власти объявили о продлении действия ограничительных мер для жителей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями продлили до конца сентября.

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