Москва, , 05:48 — REGNUM Во вторник, 25 августа, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 26 августа в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +14… +16 °С.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °С днём и +11… +16 °С ночью.

В среду, 26 августа, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +18… +23 °С. Дождь. Ночью в регионе ожидается +8… +13 °С. Без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха на европейской части России в сентябре ожидается около и выше нормы, и потому данный месяц будет тёплым.

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