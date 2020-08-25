Якутск, , 05:16 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев утвердил меры по противодействию распространению коронавируса при организации образовательного процесса в новом учебном году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республики.

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Учебный год в Якутии начнётся в очной и очно-заочной формах и по новым правилам. Торжественные линейки пройдут только для первоклассников, для родителей будут отведены отдельные зоны с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

При введении карантина, школы или классы будут переходить на дистанционное обучение.

Учреждения дополнительного образования и спортивной подготовки откроются 1 октября в очной и очно-заочной формах.

До 1 октября пройдут выездные профилактические медосмотры первоклассников. До 31 декабря осмотрят всех школьников.

До 15 октября поручено привить против гриппа учеников и педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционных линеек в московских школах 1 сентября не будет, но для первоклассников проведут локальные праздники.