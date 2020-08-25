Сеул, , 04:57 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 280 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что уже более двух суток число ежедневно выявляемых случаев держится на уровне менее 300. При этом только за прошедшие 12 дней в стране подтвердили 3175 случаев инфицирования sARS-CoV-2. Крупные очаги инфекции выявлены в Сеуле и прилегающим к нему провинциям.

Также за минувшие сутки в Южной Корее скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 310 человек.