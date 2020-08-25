Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Сеть общепитов Kentucky Fried Chicken (KFC) временно решила не использовать свой слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь» из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

«Мы оказались в уникальной ситуации — у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба компании заверила посетителей, что слоган ушел не навсегда и вернется тогда, когда для этого будет более подходящее время. Также любителям этой сети общепитов пообещали, что на качестве продукции смена слогана никак не скажется.