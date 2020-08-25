Магадан, Магаданская область, , 04:50 — REGNUM Жители Магаданской области примут участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия», который пройдёт с 5 по 26 сентября в рамках проекта «Лес Победы». Участники высаживают саженцы деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Акция пройдёт во всех городских округах — колымчане соберут мусор в популярных местах отдыха и зелёных зонах. Жители посёлка Ягодное высадят березы у «Мемориала Славы», а в сусуманском «Сквере Памяти» — саженцы рябины.

Субботник претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса как самое массовое экологическое мероприятие в мире.

Проекты движения «Зеленая Россия» реализуются с 2013 года. Сегодня эту акцию поддержали уже 67 стран мира. В рамках реализации эколого-патриотического проекта «Лес Победы» высажено около 20 млн деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область присоединится к осенней акции «Сохраним лес — 2020».