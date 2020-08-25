Бангкок, , 04:44 — REGNUM Туристическими достопримечательностями станут 72 тюрьмы в Таиланде, сообщает издание The Bangkok Post со ссылкой на министра юстиции страны Сомсака Тхепсутина.

Планируется, что в переоборудованных зданиях посетители смогут приобретать вещи, изготовленные заключенными. Кроме того, в указанных заведениях будут проводиться кулинарные конкурсы.

На следующий год власти Таиланда рассчитывают расширить список таких объектов до 143.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года отель Ritz Carlton в Саудовской Аравии, который был переделан в тюрьму для VIP-заключенных, вновь начал бронирование номеров.

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