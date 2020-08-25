Мехико, , 04:30 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Мексики достигло 563 705, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гаттель на своей странице в Twitter.

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Только за 24 августа в стране выявили 3541 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались 320 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами осложнений COVID-19 в Мексике с начала пандемии стали 60 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 августа во всем мире число зараженных коронавирусом нового типа достигло 23 311 719. Общее число умерших пациентов с COVID-19 составило 806 410.