Богота, , 03:43 — REGNUM 551 696 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Колумбии, в том числе за последние 24 часа — 10 549, сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения.

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Кроме того, за сутки подтверждено 296 летальных исходов от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Всего в стране по этой причине скончались 17 612 пациентов.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции излечился 384 171 человек. При этом в Колумбии было проведено 2 508 972 исследования на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Колумбии Иван Дуке заявил, что с 1 сентября в стране закачивает свое действие режим обязательного карантина по коронавирусу.

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