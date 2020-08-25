Богота, , 03:18 — REGNUM Решение завершить 31 августа режим общенационального обязательного карантина в Колумбии, введенного ранее из-за пандемии нового коронавируса, приняли власти страны. Об этом заявил колумбийский президент Иван Дуке во ходе выступления перед гражданами, сообщается на странице пресс-службы главы государства в Twitter.

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Он отметил, что с начала сентября в республике начнется новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Полная изоляция будет заменена выборочной и возобновится деятельность различных сфер экономики.

Однако президент подчеркнул, что режим ЧС в области здравоохранения продолжит свое действие до 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Венесуэла ограничила въезд своих граждан, возвращающихся на родину из Колумбии через международный мост Симона Боливара, расположенный у границы двух стран.

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