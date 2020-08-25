Буэнос-Айрес, , 03:37 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 8731, а общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 350 867. Об этом 24 августа сообщает министерство здравоохранения страны.

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Также в Аргентине за сутки умерло наибольшее с начала пандемии число пациентов с диагнозом COVID-19 — 381 человек. Всего же в стране скончались 7366 человек с этим диагнозом. Выздоровели — 256 789 человек.

Отмечается, что предыдущий наибольший суточный прирост заразившихся был выявлен в Аргентине 20 августа — 8225. А число смертей ранее не превышало 283 за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине подтверждено 329 043 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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