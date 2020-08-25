Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Распространение коронавируса SARS-CoV-2 закончится вне зависимости, появится ли против него вакцина или нет, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе выступления на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина, передает телеканал Fox News.

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Кроме того, глава Белого дома выразил мнение, что пандемия завершится скорее, чем полагают многие люди.

Дональд Трамп «Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это случится раньше, чем люди думают, с вакцинами и даже без них».

Также президент напомнил, в США идут испытания вакцины от коронавируса, которая должна быть доступна до конца этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина против коронавируса «сработает».

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