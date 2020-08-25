Красноярск, , 02:56 — REGNUM Во вторник, 25 августа, в Красноярске будет переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +19… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:30 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 25 на 26 августа ожидается до +10 °C.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, порывы до 11 м/с. Давление — 724 мм рт. ст.

В среду, 26 августа, в Красноярске до +21 °C днём и до +10 °C ночью. Дождь.

В четверг, 27 августа, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью — до +10 °C. Временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 августа в Туруханском, Эвенкийском муниципальных районах, в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, град. На юге Таймырского, в Эвенкийском муниципальных районах, в центральных районах Красноярского края местами высокая пожарная опасность IV класса. В Эвенкийском муниципальном районе местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.