Каир, , 02:27 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 97 478. Также за 24 августа в Египте скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами осложнений COVID-19 на египетской территории стали 5280 человек.

Кроме того, 890 пациентов за прошедшие сутки выздоровели и были выписаны из медучреждений. Всего с начала пандемии в Египте выздоровели 66 817 человек.