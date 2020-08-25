Бейрут, , 01:51 — REGNUM По меньшей мере 79 контейнеров с опасными химикатами обнаружили военные на территории морского порта ливанской столицы Бейрут, сообщается на сайте вооруженных сил Ливана.

При этом название найденных веществ не уточняется. Военные приняли все необходимые меры безопасности, поскольку утечка этих химикатов представляет угрозу для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который унес жизни не менее 178 человек. Предварительной причиной трагедии называется детонация аммиачной селитры весом 2,75 тысячи тонн, которая хранилась в порту в течение шести лет.

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