Бразилиа, , 01:38 — REGNUM Количество летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии увеличилось на 565 и достигло 115 309. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

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При этом за сутки было подтверждено еще 17 078 случаев заражения коронавирус SARS-CoV-2, а за весь период — 3 622 861 подобный факт.

Кроме того, 2 778 709 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений или завершили режим изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа власти Бразилии разрешили проведение третьего этапа клинических исследований потенциальной вакцины против коронавируса, разработанной компанией Janssen.

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