Бразилиа, 25 августа 2020, 01:38 — REGNUM Количество летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии увеличилось на 565 и достигло 115 309. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
При этом за сутки было подтверждено еще 17 078 случаев заражения коронавирус SARS-CoV-2, а за весь период — 3 622 861 подобный факт.
Кроме того, 2 778 709 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений или завершили режим изоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа власти Бразилии разрешили проведение третьего этапа клинических исследований потенциальной вакцины против коронавируса, разработанной компанией Janssen.
Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом