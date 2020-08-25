Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Кандидат на предстоящих выборах в президенты США от демократов Джозеф Байден, а также кандидат в вице-президенты Камала Харрис, планируют постоянно сдавать анализы на коронавирус SARS-CoV-2, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя избирательного штаба политиков Эндрю Бейтса.

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По его словам, в случае выявления инфекции будут оповещены общественность и СМИ. Кроме Байдена и Харрис, анализы будут сдавать и те сотрудники штаба, которые регулярно контактируют с указанными политиками.

При этом Бейтс обвинил Трампа в том, что тот устроил в США «наихудший кризис в области здравоохранения за 100 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, в США зарегистрировано 5 714 636 случаев заражения коронавирусом. Страна находится на первом месте по этому показателю.

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