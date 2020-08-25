Газа, Палестина, , 01:07 — REGNUM В секторе Газа за прошедшие сутки были выявлены первые с начала пандемии случаи заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что случаи заражения были выявлены в одной из семей, проживающих в регионе. Источником инфекции, как предполагают в минздраве Газы, были женщина, недавно совершавшая поездку на западный берег реки Иордан. Всех, кто контактировал с зараженной, призвали к самоизоляции.

Также в связи с этим власти решили ввести карантин на двое суток.

«Комендантский час будет введет с полуночи во всем секторе Газа», — сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что после появления информации о первых случаях COVID-19, местные жители бросились в супермаркеты запасаться продуктами и средствами личной гигиены.