Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за наступления тропических штормов «Марко» и «Лаура» объявил президент США Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.

Заниматься координацией действий по ликвидации последствий и оказанием чрезвычайной помощи будут американское министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шторм «Лаура» достигнет берегов США 26 августа.

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