Багдад, , 00:41 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией с начала пандемии — 3980 человек, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

Ирак

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Также за минувшие 24 часа в республике выявили 3644 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Ираке подтвердили 207 985 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

За 24 августа в стране скончался 91 человек от осложнений COVID-19. Всего жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ираке стали 6519 пациентов.

Отмечается, что врачам удалось вылечить около 15 тыс. зараженных новой инфекцией при помощи переливания плазмы от выздоровевших пациентов.