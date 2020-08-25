Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM В Ростовской области более 3,5 тыс. человек пострадали от укусов клещей, в том числе почти 1,4 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Машины скорой помощи

К медикам с начала 2020 года обратились 3 тыс. 559 жителей Ростовской области, пострадавшие из-за укусов клещей. Среди пациентов — 1 тыс. 370 детей в возрасте до 14 лет. Оба показателя ниже, чем за аналогичный период 2019 года почти вдвое.

За истекшие три недели показатель заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) не изменился. Так, по данным на 24 августа 2020 года, на Дону подтверждено 16 случаев заболевания КГЛ, что втрое ниже показателя 2019 года.

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