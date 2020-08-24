Нью-Дели, 24 августа 2020, 23:56 — REGNUM Еженедельные рынки в столице Индии открылись в понедельник, после длительного карантина в связи с эпидемией коронавируса, 24 августа сообщает The Hindu.
Базары в индийской столице, каждую неделю собирающие множество покупателей и продавцов, не работали около пяти месяцев.
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