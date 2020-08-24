Нью-Дели, 24 августа 2020, 23:50 — REGNUM Министр здравоохранения и социального обеспечения Индии Харш Вардхан заявил, что страна представит полноценную вакцину от коронавируса к концу 2020 года, 24 августа сообщает The Hindu.
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В настоящий момент Индия находится на третьем месте в мире по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции с 3 106 348 зафиксированными заражениями SARS-CoV-2.
Суточное число выявляемых случаев COVID-19 в Индии составляет более 60 тыс. Сначала эпидемии в Индии погибли от заболевания 57 542 человека.
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