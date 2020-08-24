Аматриче, Италия, , 23:19 — REGNUM В понедельник, 24 августа, президент и премьер-министр Италии Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте посетили город Аматриче, который стал 4 года назад эпицентром мощного землетрясения, унесшего 299 жизней.

По сообщениям местных СМИ, местные жители в беседе с Конте подвергли премьер-министра резкой критике и просили перестать «кормить их обещаниями» — за 4 года процесс восстановления в Аматриче продвинулся не слишком далеко.

Конте, в свою очередь, заявил, что Италия может рассчитывать на использование для этих целей «восстановительных» фондов ЕС (которые создаются для оказания странам-членам ЕС кредитной поддержки для минимизации экономических последствий пандемии).