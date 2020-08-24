Москва, , 23:11 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 24 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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»В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено более 257 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 625 — за последние сутки. Скончались 4753 пациента с COVID-19, более 205 тысяч человек излечились.