Рим, , 22:50 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 24 августа, в Италии умерли 35 441 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 4 (днем ранее — на 7), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 205 662 человека, за день этот показатель увеличился на 192 (днем ранее — на 267).

Число подтвержденных носителей выросло на 953 (днем ранее — на 1210). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 20 298. В настоящее время заражены 19 195 человек — на 757 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже три недели подряд. За это время оно увеличилось на 7000, то есть более чем на 50%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.