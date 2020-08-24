Москва, , 22:42 — REGNUM Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) станет партнером проекта модернизации Мурманского государственного технического университета. Об этом глава ОСК Алексей Рахманов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис договорились на полях форума «Армия-2020».

"Мы перезагружаем наш университет, который готовит кадры по морским специальностям. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров дал согласие возглавить его наблюдательный совет. Мы развиваем кадровую основу для того, чтобы обеспечить наши судостроительные заводы молодыми профессионалами», — отметил Андрей Чибис.

Алексей Рахманов поддержал предложение губернатора. «Нам очень нужны люди, четко ориентированные на судостроительные профессии, с соответствующим инженерным образованием по рабочим и техническим специальностям», — заявил Алексей Рахманов.

Кроме того, гендиректор ОСК пригласил мурманских специалистов посетить Институт судостроения и морской арктической техники в Северодвинске (Архангельская область), обеспечивающий интегрированную систему подготовки «Завод — ВТУЗ» и тесную связь образования с реальным производством.