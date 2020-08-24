Саратов, , 23:37 — REGNUM Лицей № 37 Саратова оборудовали специальными устройствами, которые обеззараживают воздух. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Людмила Сафонова.

Бактерицидный облучатель-рециркулятор Георгий Балаков © ИА REGNUM

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Речь идёт о бактерицидных облучателях-рециркуляторах. Данные устройства установлены возле трёх входных пунктов, а также в каждом учебном классе.

«Устройство дезинфицирует и обеззараживает воздух. Оно обеззараживает весь воздух. На каждой входной группе мы поставили это устройство, а также в каждом кабинете», — сказала Сафонова.

Вход в Лицей № 37 города Саратова Георгий Балаков © ИА REGNUM

Также директор отметила, что в лицее подготовлены условия для изоляции детей, у которых будет выявлена повышенная температура на занятиях.

«У нас в школе работает врач и медсестра и есть кабинет, который определён. Если у ребёнка температура — его определяют в этот кабинет и далее действуют по обстоятельствам», — отметила Сафонова.

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