Курск, , 21:59 — REGNUM В Курской области причиной гибели двух рабочих на предприятии ООО «Грибная радуга» мог стать газ в пожарном колодце. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

По данным администрации, один из рабочих вечером 23 августа спустился в коллектор, чтобы проверить состояние пожарного колодца. Ему стало плохо, и на помощь к нему спустился второй мужчина — и тоже потерял сознание. По предварительной информации, они задохнулись от скопившегося в колодце газа. Их тела доставали сотрудники аварийно-спасательной службы в специальных средствах защиты.

«Подобные работы нельзя проводить без страховки и специальных средств спасения. По технике безопасности технические колодцы нужно периодически проветривать, в особенности перед проведением каких-либо работ внутри. В случае возникновения подозрительного запаха или каких-либо других непредвиденных ситуаций следует незамедлительно вызывать спасателей» — прокомментировал Михаил Горбунов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту гибели двух рабочих проводится доследственная проверка.

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