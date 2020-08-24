Курск, 24 августа 2020, 21:59 — REGNUM В Курской области причиной гибели двух рабочих на предприятии ООО «Грибная радуга» мог стать газ в пожарном колодце. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.
По данным администрации, один из рабочих вечером 23 августа спустился в коллектор, чтобы проверить состояние пожарного колодца. Ему стало плохо, и на помощь к нему спустился второй мужчина — и тоже потерял сознание. По предварительной информации, они задохнулись от скопившегося в колодце газа. Их тела доставали сотрудники аварийно-спасательной службы в специальных средствах защиты.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту гибели двух рабочих проводится доследственная проверка.
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