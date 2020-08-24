Саратов, , 23:38 — REGNUM Одной из самых труднореализуемых рекомендаций Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологической безопасности является формирование расписания работы школьных кабинетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор лицея № 37 Саратова Людмила Сафонова.

Людмила Сафонова Георгий Балаков © ИА REGNUM

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По её словам, выполнить все рекомендации Роспотребнадзора было весьма непросто.

«Не легко. Чтобы «схода и с плеча» — не было такого. Мы много дискутировали по времени входа и выхода, как развести потоки, чтобы дети не встречались классами, как организовать питание, чтобы дети не встречались классами», — сказала Сафонова.

Класс Лицея № 37 города Саратова Георгий Балаков © ИА REGNUM

При этом наиболее трудным оказалось сформировать в соответствии с рекомендациями расписание работы кабинетов.

«У нас лицей — если это класс специализированный, например, физмат, то одна группа идет на углубленную математику, другая на информатику. И перед нами стояла задача развести эти группы внутри так, чтобы они не встретились и кабинеты были свободны. Причем расстояние между учащимися должно быть полтора метра», — отметила Сафонова.