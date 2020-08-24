Саратов, , 23:39 — REGNUM В лицее № 37 города Саратова рекомендации Роспотребнадзора относительно организации учебного процесса с учётом санитарно-эпидемиологических угроз выполнили за счёт средств городского бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Людмила Сафонова.

Антисептик Георгий Балаков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Руководитель образовательного учреждения отметила, что лицей обеспечен всем необходимым для выполнения рекомендации по организации санитарно-эпидемиологической безопасности учебного процесса. К 1 сентября учебное заведение будет полностью соответствовать всем требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.

Туалетная комната Георгий Балаков © ИА REGNUM

При этом источником финансирования расходов на обеспечение всем необходимым для организации санитарно-эпидемиологической безопасности стали не средства попечительского фонда, а деньги из муниципального бюджета, которые были дополнительно выделены на эти цели.

«Попечительский совет не играет никакой роли. Мы получили 500 тысяч бюджетных рублей. Уже отработали все варианты, практически все уже закупили», — сказала Сафонова.