Саратов, , 23:49 — REGNUM Родителям учеников лицея № 37 Саратова расскажут обо всех новых аспектах образовательного процесса перед началом учебного года. Об этом 24 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Людмила Сафонова.

Бактерицидный облучатель-рециркулятор Георгий Балаков © ИА REGNUM

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"Сегодня мы вывели расписание. Мы определили три входных пункта и развели их по времени. Когда и кому приходить мы родителям поясняем, 27 и 28 августа собираем родительские собрания, где всё разъясним», — сказала Сафонова.

Лицей № 37 города Саратова Георгий Балаков © ИА REGNUM

Также директор отметила, что исполнение рекомендаций Роспотребнадзора не приведёт к существенному увеличению нагрузки на учителей.

«Мы просчитывали, особой дополнительной нагрузки, как правило, не будет. В режиме школы всегда есть дежурный учитель, дежурный администратор. И они будут с этой задачей справляться без дополнительных затрат времени», — подчеркнула Сафонова.