Женева, Швейцария, , 21:21 — REGNUM Во всём мире за сутки зафиксировано 253 963 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 23 311 719 человек. Такие данные приводит 24 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за последние сутки в мире скончался ещё 5501 пациент с COVID-19, общее количество летальных случаев возросло до 806 410.

В первую десятку стран по распространению инфекции на сегодняшний день входят США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.