Тюмень, , 21:14 — REGNUM Тюменская семья Чаюн вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2020» в номинации «Молодая семья». Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития по Тюменской области.

Даниил и Евгения Чаюн вместе четыре года и оба являются мастерами спорта России международного класса по спортивной аэробике. Семья воспитывает трёхлетнего сына Артёма.

Отмечается, что Всероссийский конкурс «Семья года» пятый год проводится под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тюменские семьи побеждают в этом конкурсе с момента его основания. В 2020 году награждение победителей конкурса пройдёт 29 ноября в День матери в режиме онлайн.