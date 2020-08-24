Тегеран, , 20:37 — REGNUM 24 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 133 человек умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 20 776. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 133 новых жертв их общее число по стране возросло до 20 776. «За последние 24 часа было обнаружено около 2245 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 1132 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По её словам, в общей сложности 361 150 иранцев заразились опасным вирусом, причем около 311 365 из них выздоровели или выписались из больниц. «Около 3848 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 3 062 422 обследования на наличие вируса.